Traffico Roma del 31-12-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 31 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto circolazione regolaredecisamente scarso sulle strade della capitale seconda giornata di stop alla circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli a benzina Euro 3 diesel Euro 4 e minicar diesel Euro 2 provvedimento in vigore fino alle 9:30 di questa mattina era concertone di fine anno al Circo Massimo modifiche alla circolazione chiusa via dei Cerchi via del Circo Massimo via dell’Ara massima di Ercole via della Greca deviate diverse le buste di zona risposta dalla questura dila chiusura della stazione di Circo Massimo della metro B B1 dalle 22 e in tema di trasporto pubblico questa notte le m hanno prolungato e nell’orario sino alle 2:30 successivamente sia le m che la ferrovia Metre saranno sostituite dalle linee bus notturne attive ...