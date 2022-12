Smart working | dal 1° gennaio tornano in vigore le regole pre-pandemia Come gestire il ritorno al regime ordinario

Sky Tg24

Dal 1° gennaio loesce dall'emergenza e torna alle regole ordinarie vigenti prima della pandemia (la legge 81/2017). Da tale data, infatti, verrà meno la regola che, durante la pandemia, ha reso possibile ...... il Governo punta forte sul sequenziamento e non esclude il ritorno delloe le limitazioni dei grandi eventi Prima l'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone per i passeggeri che ... Smart working, si torna alle regole pre-Covid: ecco cosa succede da gennaio Prima l’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per i passeggeri che arrivano in Italia dalla Cina. Poi l’informativa del ministro Orazio Schillaci in Senato, su richiesta delle opposizioni.Sono così tornate le ipotesi di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, così come il ripristino dello smart working nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse davvero peggiorare. Difficile pe ...