Il Pontefice, eletto nel 2005 col nome di Benedetto XVI e che si era dimesso nel 2013, si èil 31 dicembre a 95 anni. Appena il Vaticano ha diffuso la notizia della sua morte, sono iniziati ad arrivare i messaggi di cordoglio dai leader e dai politici di tutto il mondoIlemerito Benedetto XVI si èa 95 anni. "Con dolore informo che ilEmerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano" dichiara il direttore ... Si è spento papa Benedetto XVI: aveva 95 anni Il Papa Emerito Benedetto XVI è scomparso questa mattina alle 9.30. Si è spento all'età di 95 anni Benedetto XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005, quando fu eletto al quarto scrutinio, al 28 febbraio 2013, giorno in ...