Qualificazioni Atp Pune 2023 | avanti Bellucci e Cobolli

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ricomincia il tennis con leall’Atp 250 di, in India. I nostri due azzurri, Mattia, numero 153 della classifica Atp, e Flavio, numero 171, avanzano alle fasi finali per cercare l’ingresso nel tabellone principale., dopo il forfait di Gojowczyk, affronta e batte in due set Orlov, numero 393, 6-4 6-4. Vittoria ancor più agevole perche batte 6-3 6-0 Vishal Balsekar, numero 1373. Nel prossimo turno dellese la vedrà con Ramanathan, che ha battuto Virtanen al terzo set,affronterà Kolar. SportFace.