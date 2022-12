No | Henry Cavill non dovrebbe interpretare James Bond

(Di sabato 31 dicembre 2022) Non appena si è diffusa la notizia chenon interpreterà più Superman nel DC Extended Universe e dopo l'annuncio del mese precedente del suo ritiro dall'impegno con la serie Witcher, il 39enne britannico ha visto ridurre le proprie quotazioni nella successione a Daniel Craig nel ruolo del prossimo. Secondo il bookmaker Ladbrokes, ora la corsa è a tre cavalli: la star di Animali Notturni, Aaron Taylor-Johnson, è in testa a 2/1, mentreè subito dietro (5/2), seguito dall'ex protagonista di Bridgerton e dal cattivo di The Gray Man, Rege-Jean Page. In linea di massima, tutti e tre corrispondono al profilo dichiarato che i Broccoli, gestori dell'IP di, stanno cercando per l'era post-Craig: sono tutti britannici intorno ai trent'anni, sebbene la misura in ...

Multiplayer.it

Di seguito riportiamo con voi le precedenti Paroli di James Gunn circa le ultime scelte fatte che hanno visto, ad esempio, l'abbandono dei loro rispettivi ruoli gli attirie Gal Gadot. ...Altri spin - off standalone potrebbero effettivamente allargare ulteriormente il punto di vista su questo vasto universo narrativo, di cui The Witcher connon è stato che l'inizio. " ... The Witcher, il doppiatore di Geralt critica la serie Netflix e capisce ... Cresce l'attesa per i nuovi episodi della serie Netflix: ecco quale minaccia approderà nella terza stagione della serie The Witcher ...Lo spin-off di The Witcher vittima di review bombing su Rotten Tomatoes, c'entra l'addio di Henry Cavill Ecco perché il franchise non naviga in ottime acque.