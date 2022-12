Ilfattoquotidiano it | i Sostenitori e la grande sfida del 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Cari navigatori, care navigatrici, carissimie carissime sostenitrici prima di tutto un ringraziamento. Anche nel 2022 siete stati tantissimi. Il vostro interesse e la vostra dedizione hanno permesso a.it di occupare di nuovo il terzo posto nella classifica web dei quotidiani generalisti che hanno pure una testata online. È un risultato notevole che neltenteremo di confermare e migliorare. Gli eventi delle ultime settimane rendono palese l’importanza di avere anche sulla Rete una voce libera in grado di raccontare quello che gli altri non dicono o che, sempre più spesso, nascondono. Pensate solo a ciò che è accaduto durante il dibattito parlamentare sul decreto Rave. Mentre tutti, o quasi, si occupavano delle norme riguardanti i party illegali, noi vi raccontavamo come la nuova legge reintroducesse ...