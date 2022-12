GF Vip | Antonino nel mirino di Cecilia e Ignazio Gli ex cognati spifferano tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) In più occasioni da quando è iniziato il GF VipSpinalbese ha fatto dei riferimenti a Belen Rodriguez. In modo più o meno diretto ha parlato della sua ex e di chi le sta intorno. È successo anche poco dopo l’ingresso di Oriana Marzoli, con cui l’hair stylist ha avuto una storia nella casa. Una seraparlava con Edoardo Tavassi proprio dell’influencer venezuelana e a un certo punto ha fatto un chiaro riferimento aRodriguez, la sorella di Belen, quindi la sua ex cognata.Spinalbese si è lasciato andare a un commento che ha fatto sobbalzare il web. “Sai a chi assomiglia? A sua sorella… Identica! È questo che mi fa intrippare. È la prima cosa che le ho detto. La sorella è una persona top, davvero bravissima, adesso non posso dire altro, non posso parlare. Proprio diversa dall’altra, ...