Discorso Mattarella fine anno 2022 streaming e diretta tv | dove vederlo live

la Repubblica

Anche il famosodi Ratisbona fu male interpretato, non era nemico di nessuno, tantomeno ... come interessi supremi delle religioni', dice il presidente della Repubblica SergioVai ...Occorre sottolineare inoltre che andrà in onda uno Speciale Tg1 subito dopo ildi Fine Anno del Presidentee prima della diretta da Perugia per L'Anno che Verrà con Amadeus, che ... Discorso di fine anno, Mattarella parlerà di Costituzione, guerra e giovani DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Oggi, sabato 31 dicembre 2022, è in programma il tradizionale discorso di fine anno da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ma a che ora ...Questa sera alle 20:30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlerà, come di consueto, agli italiani e alle italiane per il tradizionale messaggio di fine anno. Il discorso sarà trasmesso ...