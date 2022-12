Calendario Mondiale F1 2023 | date | programma | tv | streaming | guida TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Allacciatevi le cinture, si parte. Apprestiamoci a vivere una stagionemolto lunga per ildi F1. Sulla carta ilprevede 24 weekend, anche se allo stato attuale delle cose ne sono noti 23, vista la cancellazione del GP della Cina, a Shanghai, per motivi ormai tristemente noti, ovvero pandemia Covid-19. Gli organizzatori del Circus, comunque, hanno annunciato di prendere una decisione nelle prossime settimane per capire come occupare lo slot temporale del 14-16 aprile. L’avventura partirà il 5 marzo da Sakhir (Bahrain) dando continuità rispetto a quanto accaduto nel 2022. A seguire ci saranno i round in Arabia Saudita, Australia e in Azerbaijan, primo fine-settimana europeo, in cui ci sarà la prima Sprint Race del. Format che quest’anno vedremo in sei location diverse. Oltre a Baku, i ...