Assegno unico e universale 2022 per i figli | gli importi previsti e come fare domanda - GUIDA Inps

Per chi invece ha almeno tre figli, di cui almeno uno da uno a 3 anni, l'Isee non deve superare i 40mila euro Inps erogherà da febbraio l'e universale con gli importi aggiornati in ...La manovra prevede tra l'altro un aumento dell'per i figli alle famiglie numerose (oltre a un incremento del 50% per tutti, ma solo nel primo anno di vita del bambino) e una riduzione ...La legge di bilancio è passata al Senato senza modifiche rispetto al testo votato dalla Camera, in tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Per chi è più convenienteIn aumento assegno unico e indicizzazione delle pensioni, incrementate le minime soprattutto per gli over 75.Dal 1° gennaio 2023 ...