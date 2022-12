Yara Gambirasio | frode processuale e depistaggio | perché si indaga sulla pm

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Letizia Ruggeri, la pm del casoè stata iscritta nel registro degliti per. La misura è stata disposta dal gip di Venezia Alberto Scaramuzza, al termine dell’udienza di opposizione all’archiviazione, presentata dagli avvocati di Massimo Bossetti. Si tratta di un “atto dovuto” da parte del giudice per le indagini L'articolo proviene da Inews24.it.

