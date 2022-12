Selvaggia Lucarelli in Nepal | la visita al tempio delle scimmie e le accuse a Lorenzo | «Bella idea del c***»

(Di venerdì 30 dicembre 2022)infuriata. La giudice di Ballando è incon il fidanzatoBiagiarelli e non perde occasione per condividere con i follower, e gli hater, posti, storie e...

Corriere della Sera

Sui social ha così commentato: L'attrice ha anche preso le difese di, definendola sempre corretta nei suoi confronti, anche se non risparmia una piccola frecciatina nei confronti ...Lo stesso che la sua "rivale",, non ha percepito. Lo scontro conNonostante l'infortunio, il lungo stop e il ripescaggio, Luisella Costamagna ha vinto a ... Selvaggia Lucarelli: «Le suore mi hanno insegnato a essere inflessibile. Gli hater Ho rischiato di più nei... L’ultima edizione di Ballando con le stelle, appena conclusasi, è stata di certo molto impegnativa per la giudice Selvaggia Lucarelli, spesso ...Tempo di bilanci per Luisella Costamagna che, tra una stoccata e l'altra a Selvaggia Lucarelli, ha annunciato: "Adesso tornerò in televisione come opinionista" ...