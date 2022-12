Meloni nega la realtà | ma un condono è un condono è un condono

Il Fatto Quotidiano

In conferenza stampa la premierl'evidenza dei problemi sui provvedimenti fiscali La prima legge di Bilancio del governo" 35 miliardi, di cui 21 in deficit per far fronte per tre mesi al ...... rispondendo a una domanda del Fatto ,conferma l'intenzione di restringere il ricorso alle ... E attacca Bonafede - La premier- contro l'evidenza - che la manovra preveda condoni per gli ... Meloni nega che in manovra ci siano condoni fiscali. “Falso che stiamo favorendo l’evasione… La premier può fornire valide ragioni per spiegare perché sia giusto o necessario, ma non ha il diritto di stravolgere le parole e i concetti. Dovrebbe chiamare le cose con il loro nome ...Il Senato vota la fiducia sulla manovra finanziaria con 109 favorevoli e 76 contrari. In conferenza stampa la premier nega l’evidenza dei problemi sui provvedimenti fiscali ...