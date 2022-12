La proposta di Unsic | “Incoraggiare le assemblee condominiali online”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA – La drammatica vicenda di Roma, dove un problema condominiale è degenerato in una strage, ha riacceso i riflettori sulla convivenza condominiale e sullenegli edifici. Ecco ladi. È noto che le questioni relative alle circa dodici milioni di abitazioni in condominio, insieme alla previdenza, occupano la quota più rilevante di tutti i procedimenti