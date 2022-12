La legge di bilancio è in Gazzetta Ufficiale | entra in vigore il primo gennaio

MEF

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre la197 del 29 dicembre 2022 "di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 epluriennale per il triennio 2023 - 2025 ". Il provvedimento è stato pubblicato in tempi ...Due terzi delladisono stanziati a questo scopo, ben 21 miliardi di euro. Sono stati azzerati tutti gli oneri di sistema per gli utenti elettrici fino a 16,5 kW e per tutti gli utenti ... Legge di bilancio 2023 approvata dal Parlamento - Ministero dell'Economia e delle Finanze VENEZIA - Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023, diventa realtà la norma sul dimensionamento scolastico che prevede da un lato l'aumento di studenti da assegnare a ...La bolletta della luce scende del 19,5%. E la spesa di una famiglia tipo per l'energia elettrica sfiora i 1.400 euro all'anno, con un incremento del 67%.