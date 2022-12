Juventus | Soulè | “Onorato della fiducia | spero di segnare presto in Serie A”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Matias, giovane attaccante, ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il gol dell’1-1 realizzato contro lo Standard Liegi. “Contento del primo gol in prima squadra, speriamo di farne anche in campionato. E’ stata una partita molto complicata, nel secondo tempo eravamo quasi tutti giovani in campo, avevamo grande voglia e avremmo anche potuto vincere. Sento ladi tutti, anche del mister che mi prova in ruoli diversi. Sto imparando molto, anche la fase difensiva, e mi sento sempre più dentro la squadra”. SportFace.

