Finisce in rissa tra le donne del GF Vip | volano insulti e parolacce

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La giornata di ieri è stata proprio impegnativa per l’intero spiato appartamento del GF Vip 7. È cominciata da Daniele Dal Moro che ha attaccato ferocemente Oriana Marzoli, che a sua volta è stata attaccata dalla nemica Antonella Fiordelisi ed Antonino Spinalbese. Tra le due urla e unasfiorata. La regia era in tilt. Persino gli autori del GF Vip 7 non sapevano più cosa fare, la regia era palesemente preoccupata per ciò che stava accadendo ieri nella dimora capitolina. Dopo la miccia sopracitata tutti i vipponi hanno iniziato a prendersi ae offese. Oriana Marzoli ed Antonella Fiordelisi poi sono quasi arrivate alle mani. GF Vip,tra ledella casa Per comprendere nel dettaglio cos’è successo realmente tra le due, è necessario fare marcia indietro e tornare a qualche ora prima ...