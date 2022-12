Calendario Giro d’Italia 2023 | quando inizia | date | il programma delle 21 tappe

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il 2022 è ormai agli sgoccioli edmo dunque a proiettarci verso i grandi eventi che comporranno ilsportivo per il prossimo anno. Come sempre, tra gli appuntamenti più attesi della stagione del ciclismo su strada ci sarà il. La Corsa Rosa, giunta alla sua 106a edizione, partirà il prossimo 6 maggio, occupando la solita porzione didi fine primavera. La lotta per entrare nell’albo d’oro dopo l’australiano Jai Hindley si preannuncia agguerrita e di altissimo livello: hanno già confermato la loro partecipazione campioni del calibro di Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Geraint Thomas, oltre a corridori importanti come Aleksandr Vlasov, Joao Almeida e Thibaut Pinot, per quella che appare come la migliore startlist degli ultimi anni. Il percorso ...