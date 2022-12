Ten Hag “scontento” ha detto a una star del Man Utd di “smetterla di piagnucolare” mentre reprimeva l' ”atteggiamento”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Un rapporto afferma che il boss del Man Utd Erik ten Hag era “” della sua squadra e di un giocatore in particolare a pochi minuti dalla sua seconda partita come allenatore. I Red Devils hanno avuto il peggior inizio possibile sotto l’olandese quando hanno perso 2-1 contro il Brighton all’Old Trafford nella giornata di apertura è stato seguito da un 4-0 a Brentford sei giorni dopo. Tuttavia, il Man Utd si è ripreso bene, perdendo solo altre due partite nelle successive 13 partite di Premier League e salendo al quinto posto in classifica. Ora hanno ripreso il controllo del loro potenziale destino tra i primi quattro con il Man Utd a un punto dal Tottenham, quarto in classifica, con una partita in mano. Ten Hag ha dovuto superare una serie di ostacoli durante il suo primo mandato all’Old Trafford con Cristiano ...

Eriknon ha, infatti, incassato granché bene al modico prezzo di 50 milioni. Una cifra che il tecnico olandese avrebbe investito volentieri sul proprio connazionale: " Stiamo cercando un ...Commenta per primo L'allenatore del Manchester United, Erikdopo la vittoria per 3 - 0 contro il Nottingham Forest sottolinea l'importanza del difensore francese Raphael Varane : 'Che personalità! Questa squadra può competere con tutti'.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Gakpo al Liverpool fa infuriare Ten Hag. L'olandese era il preferito per sostituire CR7 L'acquisto di Gakpo da parte del Liverpool non è andato giù a Erik ten Hag, manager del Mancheste United. Second ...