Tampone obbligatorio per i voli dalla Cina | a Malpensa è positivo quasi uno su due

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sembra di tornare indietro nel tempo, al 2020. Quando il resto del mondo cominciò a blindarsi, illudendosi di poter evitare l’arrivo del virus ancora misterioso proveniente. Succede di nuovo, mentre nel Paese che ha all’improvviso abbandonato la politica «Covid Zero» i contagi da Sars-CoV-2 sono esplosi. L’allarme è scattato negli Stati Uniti, dove dal 5 gennaio si voleràsolo connegativo preventivo. E l’Italia ha fatto un passo simile con un’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che prevede tamponi antigenici obbligatori e relativo sequenziamento del virus a campione per tutti i passeggeri in arrivo dagli scali della Repubblica popolare e in transito in Italia. Misura che per il ministero si rende indispensabile «per garantire la ...