(Di giovedì 29 dicembre 2022) Stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, lastagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di(o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell.2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o giovedì sera alle ore 21,40 su Canale ...

TPI

Ecco dove vedereine in TV: è la serie TV che racconta la storia dell'Imperatrice d'Austria diventata un mito. L'imperatrice Elisabetta d'Austria la conosciamo tutti con il nome di, i film degli ...Esattamente come L'imperatrice (The Empress), una prima stagione in sei puntate insu Netflix ad ottobre e una seconda annunciata,di Sven Bohse parla alle giovani generazioni che non ... Sissi 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Sissi 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata in onda stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,40. Le info ...Trama, anticipazioni e cast della seconda puntata (episodi 3 e 4) della serie evento Sissi 2, stasera in tv in prima serata su Canale 5.