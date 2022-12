Pomezia | la truffa del parente in difficoltà | “Avevo preparato già soldi e gioielli ed ero pronta a darglieli”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Truffe agli anziani a, ci risiamo. E stavolta soltanto per puro caso l’epilogo è stato diverso con una signora salvata letteralmente all’ultimo istante poco prima che consegnasse oro eai malviventi. Il caso purtroppo non è isolato: negli ultimi tempi anche sul territorio sono stati diversi i raggiri intentati da persone senza scrupolo nei confronti di persone anziane, soggetti fragili e per questo più esposti a finire nella rete deitori. Ma ecco cosa è successo. LadelinI malviventi, almeno due, avevano predisposto ad hoc l’intero copione. La prima mossa è stata quella di effettuare una telefonata-esca al numero fisso di casa della donna che vive in una zona di periferia. Un modo per capire se il terreno fosse “fertile” e se la ...