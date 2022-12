Oggi il via libera definitivo alla Manovra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da un lato il più che scontato – quanto goffo – tentativo delle destre di rivendicare la bontà della, dall’altro le opposizioni che l’hanno letteralmente demolita.si chiude, con la fiducia anche al Senato, ladella Meloni. Una mazzata per i più poveri, e niente o quasi per tutti gli altri Poi, per rispettare in toto quanto anticipato martedì, l’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di porre la fiducia sulla legge di bilancio, con il voto già fissato per questa mattina. Insomma tutto è andato come da pronostico nella discussione a Palazzo Madama, chiesta e ottenuta con non poca difficoltà – quasi fosse un piacere e non un dovere – dalle opposizioni. Cottarelli: “Finirà nei manuali su come non fare una legge di Bilancio” “Questafinirà nei manuali su come non ...