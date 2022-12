Agenzia ANSA

Unantiaereo ucraino è caduto oggi in Bielorussia: hanno riferito le autorità di. Secondo l'agenzia bielorussa Belta il presidente Aleksandr Lukashenko è stato informato della caduta del ...29 dic 12:40antiaereo ucraino caduto in Bielorussia Unantiaereo ucraino è caduto oggi in Bielorussia: hanno riferito le autorità di. Secondo l'agenzia bielorussa Belta ... Minsk, missile antiaereo ucraino caduto in Bielorussia - Europa La guerra in Ucraina giunge al 309esimo giorno. Il capo dell'intelligence militare di Kiev dice che la situazione in Ucraina è in una fase di stallo: nessuno dei due eserciti è in grado di avanzare. M ...Un missile antiaereo ucraino è caduto oggi in Bielorussia: hanno riferito le autorità di Minsk. Secondo l'agenzia bielorussa Belta il presidente Aleksandr Lukashenko è stato informato della caduta del ...