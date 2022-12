(Di giovedì 29 dicembre 2022) Proprio nel giorno in cui il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia il ritorno al passato per la2023, arriva anche un'altra conferma per quanto riguarda l'esame di: inon saranno più requisiti per essere ammessi alle prove. L'articolo .

... elemento necessario all'ammissione i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ()... Per i presidi il ritorno ad unaprepandemica è una scelta 'condivisibile' mentre gli ...Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l'idea che si cambi lasolo per mettere un ... E se i(i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, l'ex alternanza scuola - ... Maturità, PCTO non più requisito di ammissione all’esame di Stato. Lo prevede il decreto milleproroghe