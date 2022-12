Mandiamolo subito via Clamoroso alla Juve | chi vogliono cacciare dopo il Mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Esplode la polemica in casantus. Il rientro degli argentini dspedizionein vista della ripresa del campionato suscita non poche polemiche. Se da un lato Rabiot ha annunciato un ritorno a Torino con 24 di anticipo, Paredes e Di Maria invece salteranno l'incontro con la Cremonese del prossimo 4 gennaio. Insomma da parte dei campioni del mondo che vestono la maglia dellantus non c'è stato un gesto di "amore" verso la tifoseria e la maglia che indossano. E a quanto pare i tifosi non hanno preso bene la scelta degli argentini e hannopuntato il dito contro i campioni del mondo. Come riporta Sport Virgilio, i commenti sono davvero pesantissimi: "“Io gli facevo fare 10 giornila finale e stop, prendono mezzo milione di euro al mese i più “poveri” ...