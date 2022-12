La malattia e la figlia di Fedez nel bilancio di fine anno | “Ho un solo rammarico” | lo sfogo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il 2022 disi chiude con un grande. Quest’Federico Lucia si è ritrovato a superare una serie di prove, per questo è arrivato il momento del. In primo luogo laè stato operato dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas che lo ha costretto al ricovero e a qualche giorno di lontananza dai suoi affetti. Proprio in quei giorni, però, ricorreva il primo compledella piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez. Nonostante tutto,si considera felice. Per lui è stato undifficile, e lalo ha portato a mettersi in discussione e a rivalutare il suo rapporto con il mondo: per questo il rapper, influencer e imprenditore ha messo la parola ...