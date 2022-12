Juventus-Standard Liegi Amichevole | 30-12-2022 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

90min IT

Unache proprio in queste ore, in attesa di scendere in campo domani contro i belgi delloLiegi nell'ultima amichevole pre - ripresa, è finita indirettamente al centro di una ...Venerdì l'ultima amichevole della Juve prima della ripresa contro loLiegi TORINO - Allenamento mattutino per ladi Massimiliano Allegri che domani, alle 14.30, disputerà l'ultima amichevole in preparazione alla ripresa del campionato. All'Allianz ... Juventus-Standard Liegi: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni Venerdì l'ultima amichevole della Juve prima della ripresa contro lo Standard Liegi TORINO (ITALPRESS) - Allenamento mattutino per la Juventus ...Sul Corriere di Torino: Tra vacanze e infortuni la Juventus si riaccende soltanto grazie a Chiesa. Di Maria e Paredes prolungano le vacanze mondiali Domani l’ultimo test all’Allianz contro lo Standard ...