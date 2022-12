In Spagna l’evasione è alta ma il governo ha un approccio diverso Che non passa per forza dal Pos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non è facile vedere un avventore pagare un caffè con carta di credito in un bar di Madrid. Un recente studio del Banco de España lo conferma: i due terzi delle transazioni negli esercizi commerciali sono portati a termine “en efectivo”, col contante. Chi pensava che la pandemia desse una spallata definitiva al cash sbagliava. Se nel periodo più duro del contagio molti vedevano lo scambio di monete e banconote come possibile fonte di diffusione del virus, con il ritorno a condizioni normali di vita ha ripreso vigore il pagamento tradizionale. Studi economici dell’istituzione bancaria centrale hanno evidenziato che conta l’importo: in media fino ai 22 euro si preferisce il contante, oltre i 38 è diffusissimo l’uso della carta. In Italia ogni questione, anche la più piccola, è esasperata dalla politica: un apparecchio come il Pos può avere un colore politico. In terra iberica la ...