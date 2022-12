Guardiola colpisce un uomo con una bottiglietta | la reazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Manchester City è tornato in Premier con una splendida vittoria grazie alle reti di Rodri e Haaland. Il gol di Pascal Strujk non è riuscito a mettere in difficoltà la squadra di, che non ha però potuto trattenere la rabbia in qualche momento di difficoltà. Non è mancato qualche episodio di ira del tecnico del City:ha calciato unad’acqua, non riuscendo però a indirizzarla in modo giusto. Laha infatti colpito qualcuno nella panchina del Leeds eè corso subito a scusarsi con le mani ai capelli. ? pic.twitter.com/JJBeA9vATA — EuroFoot (@eurofootcom) December 28, 2022 L'articolo CalcioWeb.