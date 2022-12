“GF Vip 7” | Giaele smaschera Antonella | “È questo il suo piano”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 29 dicembre 2022) News Tv.De DonàFiordelisi al GF Vip: secondo lei la fidanzata di Donnamaria ha una strategia di gioco ben precisa. Nelle ultime ore, nella casa, c’è stata una lite molto accesa tra Edoardo Tavassi eFiordelisi. In tanti non sopportano più la gieffina, che continua a trovare da dire sempre con tutti. Ma a quanto pare, se i suoi compagni di avventura non la apprezzano, fuoriè la preferita dal pubblico, come ha scoperto durante l’ultima puntata. Nelle ultime ore, il recente litigio con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, oltre a scatenare un’altra accesa discussione col fidanzato Edoardo Donnamaria, ha spinto SofiaDe Donà a fare delle interessanti considerazioni sulla vippona. “GF Vip”,...