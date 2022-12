Fisco | Meloni | “Non ci sono condoni | tutti pagano il dovuto”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Ho letto di… Non c’è nessun condono nella legge di bilancio”. Lo ha assicurato il premier Giorgiaalla conferenza stampa di fine anno, assicurando che ”il”. ”Le uniche cartelle stralciatequelle vecchie più di 7 anni e inferiori a mille euro, banalmente perché conviene allo Stato. Vogliamo immaginare un nuovo tipo di dialogo con i contribuenti ma senza favorire assolutamente l’evasione fiscale”, sottolinea. Con la Flat tax “non c’è alcuna discriminazione”, dice ancora, spiegando: “Cistudi che lo dimostrano, l’estenzione della tassa piatta per gli autonomi non discrimina i lavoratori dipendenti. E’ dimostrato. Perchè il lavoratore autonomo paga da solo i contributi, non accantona il ...

ha poi ricordato che nella manovra "c'è l'assunzione di 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia delle entrate, la norma contro le aziende 'apri e chiudi'".