Endrick | «Real Madrid? Sono molto felice | ringrazio Dio | ma tengo i piedi per terra»

(Di giovedì 29 dicembre 2022), attaccante del Palmeiras che nel 2024 firmerà per il, ha parlato del suo futuro con il club spagnolo, attaccante del Palmeiras che nel 2024 firmerà per il, ha parlato a Marca. PAROLE – «Dio maper. Spero di poter vivere delle belle annate dal 2024, per ora li sosterrò da lontano. Ilè una squadragrande, Vinicius Junior mi ha mandato dei messaggi e poi ci ha giocato il mio idolo Cristiano Ronaldo. Ecco perché ho scelto il, penso sia la cosa giusta». L'articolo proviene da Calcio News ...

ItaSportPress

..., attaccante 16enne mess sotto contratto a partire dal 2024, allorché avrà l'anagrafe da maggiorenne: "Sono molto felice, ringrazio Dio e tengo i piedi per terra. Comincerò a sostenere il...Intanto, per il futuro, è già stato preso il 16enne, nuova stella del calcio brasiliano. "E' un grande giocatore, un vero talento - dice il tecnico del- . Il club ha raggiunto un ... Endrick pronto per il Real Madrid: “Scelto per Vinicius e… Cristiano Ronaldo” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...San Paolo, 29 dic. -(Adnkronos) - "Sono molto felice, ringrazio Dio ma tengo i piedi per terra. Spero di poter vivere delle belle annate dal 2024, per ora li sosterrò da lontano. Il Real Madrid ...