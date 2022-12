Elise | servizi di Intelligenza artificiale | open call per sostenere imprese e startup

(Di giovedì 29 dicembre 2022)– Rete europea dei Centri di Eccellenza in(IA) ha lanciato la secondaperPmi eche sviluppano soluzioni ebasati sull’IA. In particolare, il bando selezionerà 16 Pmi eche parteciperanno a un programma di 6 mesi e riceveranno una somma forfettaria di 60.000 euro per lo sviluppo di nuove soluzioni I progetti devono coinvolgere un Scientific Advisor ovvero un ricercatore invitato dalla PMI candidata che assisterà lo sviluppo della tecnologia. Possono partecipare PMI econ sede in uno Stato membro UE, in un paese associato a Horizon 2020 e nel Regno Unito. La scadenza per partecipare è il 16 febbraio 2023. L'articolo proviene da ...

Il Denaro

