TGCOM

... 'Ho un problema di salute' Leggi Anche Fedez operato al San Raffaele di Milano, cruciali i prossimi esami - Ferragni: 'Sarà presto a casa' Il 2022 di Fedez:alla rinascita, con un ...Operazione chirurgica di otto ore approfondimentoa cervello e utero asportati in un unico ... dai chirurghi plastici e ortopedici del Policlinico di Bari,dottor Roberto Biagini, oncologo ... Dal tumore alla rinascita, Fedez saluta il 2022: "Un anno complesso ma di grande insegnamento" Con le lacrime si apre il video che Fedez ha pubblicato su Instagram per salutare questo 2022. Immagini e parole per riassumere i 365 giorni del rapper, con i mesi segnati dalla malattia e dall'interv ...LATINA – E’ partito questo pomeriggio il Progetto di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del tumore al seno nato dalla collaborazione tra la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori e Leonardo ...