Da Charlton a Cruijff | da Reagan a CR7 | ' Pelé magico | divino | ha inventato il calcio'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tarcisio Burgnich, difensore dell'Italia sconfitta 4 - 1 dal Brasile dinella finale di Messico 1970, fu costretto a rimangiarsi le parole che si era ripetuto prima del match: "Dissi a me stesso ...

...e l'improvvisazione: 'Quel giocatore ha inventato il calcio' Costa Pereira battuto dall'extraterrestre La profezia di Carlos Drummond de Andrade Reagan, un omaggio presidenziale, ...Johan, nato ad Amsterdam, nel 1947 e morto nel 2016. Fece parte della squadra di club forse ... Indimenticabile fu Bobby, nato a Ashington, Gran Bretagna , tuttora vivente, e grande ... La Storia di tutte le Finali Mondiali, in attesa di Argentina-Francia ... Burgnich e Facchetti hanno visto il brasiliano fare cose proibite agli umani: "Lui non era di carne e ossa come noi" ...