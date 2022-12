Concerto di Capodanno 2023 | dove si terrà | chi lo dirige e perché è così importante

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come per tutti gli anni anche ilrispetta la tradizione e propone al pubblico italiano il tradizionalediche sarà eseguito presso il Teatro La Fenice di Venezia sotto la direzione di Daniel Harding. I solisti saranno il tenore Freddie De Tommaso e la soprano Federica Lombardi. La trasmissione in diretta televisiva Ormai da anni Rai 1 trasmette la diretta televisiva che porta la grande musica operistica nelle case degli italiani con il programma delsuddiviso in due parti. Nella prima sarà protagonista soltanto l’orchestra che eseguirà la Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90, nota come “L’Italiana” una composizione di Felix Mendelssohn Bartholdy, che la scrisse dopo aver compiuto un giro nei paesi europei e sulla scia delle emozioni provate durante il ...

Gazzetta di Parma

Spoleto, 29 dicembre 2022 -in musica a Spoleto. La notte di sabato 31 dicembre si torna in piazza per salutare il 2022 con Marco Ligabue ine a seguire dj set. Una serata all'insegna della musica, quindi, in ...SAN SEVERO - Cin Cin al nuovo anno con ildell'Orchestra Sinfonica ICO Suoni del Sud in programma sabato 1° gennaio (sipario ore 19.30) al Teatro comunale "Verdi" di San Severo . Uncon un viaggio nelle musiche di Rossini, ... Cosmo in Piazza per il concerto di Capodanno. Le modifiche alla viabilità Associazione Tdl: 'Apprendiamo con stupore dal sito Culture Roma che il 1 gennaio allo stabile di via delle Sirene è previsto il concerto di un quartetto d’archi nell’ambito dell’iniziativa “Roma Capo ...Grande attesa per il concerto di Rkomi domani a Piazza del Plebiscito, ultimo dei tre eventi di domani nel programma del Capodanno a Napoli. Si parte alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale per Mi ...