QN Motori

... pone senza dubbio quest'opera tra i principali investimenti del Piano Industriale di... Alanche i progetti di allargamento della rete in punti strategici per l'economia del Paese. A ......rinvenute sulle barriere per incidenti o altro e la tempestiva segnalazione addi tali ... Sono sei i sovrappassi autostradali nel territorio comunale:dei Ponticelli,della Mola,... Autostrade, al via le grandi opere «Una spinta per il sistema-Paese» Migliorare la gestione dei flussi di traffico in uno dei contesti a più alta densità industriale in Italia e in Europa. È l’obiettivo della nuova ..."È dal 2018 che in Italia le tariffe non subiscono alcun rincaro". Oggi oscillano tra l'1,5% e il 3,5% gli aumenti richiesti dai concessionari per i pedaggi autostradali ...