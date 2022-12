Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI DAL 23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral