Trovato morto nella sua auto il nipote di Bob Marley | anche lui cantante Aveva solo 31 anni

L'Unione Sarda.it

È statonella sua auto la mattina del 27 dicembre: ad appena 31 anni se ne va Joseph Marley, conosciuto come Jo Mersa Marley. Era nipote della leggenda del reggae Bob Marley e figlio di Stephen ...Del santo francese, nato nel castello di Sales, in Savoia, il 21 agosto 1567, ea Lione il 28 ... il Pontefice spiega di aver"illuminanti la sua duttilita e la sua capacita di visione". ... Pensionato sardo trovato morto in casa in provincia di Reggio Emilia: ennesima tragedia della solitudine Un anno fa, il 31 dicembre 2021, Paolo Calissano fu trovato morto nel suo appartamento dalla sua fidanzata. Ad un anno di distanza e dopo aver attraversato il dolore misto agli inevitabili rimorsi e l ...Pavel Antov, parlamentare russo del partito Russia Unita, che lo scorso giugno aveva criticato la guerra di Putin in Ucraina, è stato trovato morto domenica sera, dopo una caduta dal terzo… Leggi ...