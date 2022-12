Sanremo 2023 | FantaSanremo da record | quasi 170 000 iscrizioni in 24 ore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Persi prospetta un Fantada. Il fantagioco legato al festival ha ottenuto in 24 ore170.000(si sono aperte alle 12 del 27 dicembre). Per rendere l’idea del boom senza precedenti, nel 2022 letotali all’inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. “Abbiamo ottenuto in un giorno più di un terzo del totale dell’anno scorso. Credo che quest’anno raggiungeremo i 500.000 già all’inizio dell’anno, poi si abbasserà fisiologicamente il ritmo delleper impennarsi di nuovo negli ultimi giorni, con i ritardatari. Il risultato di queste ore resta storico, oltre ogni possibile aspettativa”, sottolinea all’Adnkronos uno dei fondatori del ...

... la bellissima Floppy Tesouro , e le ultime notizie sullo scandalo dei falsi green pass a. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 28 dicembre 2022: Dopo tanti tira e molla Icardi ...Persi prospetta un FantaSanremo da record. Il fantagioco legato al festival ha ottenuto in 24 ore quasi 170.000 iscrizioni (si sono aperte alle 12 del 27 dicembre). Per rendere l'idea del ...Il FantaSanremo ha aperto alle 12 del 27 dicembre, come previsto, le iscrizioni per Sanremo 2023 e in meno di otto ore ha totalizzato oltre 100.000 squadre registrate. Per rendere l'idea… Leggi ...Emergono nuove indiscrezioni sulla possibile partecipazione della presentatrice alla prossima edizione della kermesse ...