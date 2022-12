(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Josephsta. A dare notizie delle condizioni di salute del 95enneemeritoXVI èche al termine dell’udienza generale ha chiesto ai presenti diper il precedente pontefice. “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”. Ha detto. Nato 16 aprile 1927, da tempo si parla delle sue fragili condizioni di salute. Già ad agosto del 2020 il biografo delemerito, Peter ...

Il Fatto Quotidiano

Preoccupato le condizioni di Joseph. Il papa emerito della Chiesa Cattolica, dell'età di 95 anni, non è in buone condizioni di salute: renderlo noto è stato Bergoglio nel corso dell'udienza generale di mercoledì 28 dicembre. ...... al termine dell'udienza generale, di riservare un pensiero al Papa Emerito Joseph. "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto , che nel silenzio... Ratzinger sta male. Papa Francesco: “Chiedo di pregare per Benedetto XVI, è molto ammalato” window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6b0a28c5-ba85-a4a-d4b7-61ffcd038e4 ...Il Pontefice, al termine dell’udienza generale, ha parlato del suo predecessore “che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa” e ha chiesto di “ricordarlo, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sos ...