Agenzia ANSA

dell'in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a febbraio passa di mano a 1.816,90 dollari l'oncia con un calo dello 0,34%. . 28 ...Infatti, si tratta di una moneta in917/1.000 , realizzata in qualità proof , con un peso di ... Infatti, ildi emissione che è stato fissato all'incredibile cifra di 3.498 euro! ... Oro: prezzo in lieve calo a 1816,90 dollari - Economia window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d10aeadc-46e9-e430-5649-e363ec15f3 ...Prezzo dell'oro in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a febbraio passa di mano a 1.816,90 dollari l'oncia con un calo dello 0,34%. (ANSA). (ANS ...