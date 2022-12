Ligue 1 | vittoria di misura per l'Ajaccio LIVE Auxerre-Monaco 0-0 | in serata tocca a Lione e Psg

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo il lungo stop, torna in campo la1 con la sedicesima giornata, aperta dalladidell’sull’Angers...

Marsiglia - Tolosa 1 (ore 21) Gara valida per la sedicesima giornata di1. Il Marsiglia viene dallaesterna per 2 - 3 contro il Monaco ed é quarto con 30 punti; a quota 16 il Tolosa, ...... gara valida per la sedicesima giornata della1 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 21:00. ... nella formazione di Stephan è tanta la necessità di provare a portare a casa unache ... Ligue 1, vittoria dell'Ajaccio con l'Angers alla ripresa: 0-0 tra Troyes e Nantes Lorient-Montpellier è una partita della sedicesima giornata della Ligue 1 e si gioca giovedì alle 17: formazioni, pronostici, tv, streaming.Brest-Lione è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici.