Inter | guai in difesa | un nome per la soluzione

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’ha a che fare con molti problemi in, e deve urgentemente trovare unaper non restare scoperta nella prossima stagione. Botta alla caviglia per De Vrij, a rischio per la ripresa della Serie A, ma in verità i problemi indell’vanno ben al di là degli infortuni. Il reparto è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MondoNapoli

Non gioisce per idell'Eurosinistra sul Qatargate perché 'queste cose le fanno loro'. Rimarca, ... 'Meglio assistere alle primarie Bonaccini - Schlein che a Milan e'. Ma soprattutto si ...Ma al tempo stesso, i bianconeri dovrebbero guardarsi dalla concorrenza da parte dell', anch'essa a quanto pare interessata all'esterno blaugrana. Inter – Guai per i nerazzurri in vista del Napoli, botta alla caviglia per De Vrij e sfida del 4 gennaio a rischio L'Inter potrebbe andare incontro a due perdite clamorose. La possibilità è concreta, e i suoi tifosi sono già pieni di rabbia!Sotto tono per motivi diversi nella prima parte di stagione, i tre nuovi acquisti delle big sono chiamati a un contributo diverso per colmare l’ampio solco scavato dalla squadra di Spalletti ...