Inps | arriva Portale delle famiglie con più funzioni

Trend-online.com

Tale nuova funzionalità - spiega l'- permette all'utente - genitore di consultare le sue domande afferenti ai: congedi parentali, congedi parentali a ore, congedi di maternità, congedi di ...È tempo di rinnovare l'Isee : dal prossimo gennaio sarà online l'apposito servizioper l'invio della Dsu, o in alternativa ci si potrà rivolgere a caf e patronati. Il timore di ...la Se si... Pagamenti INPS arrivano bonus 150, 200 e 350 euro. Ecco per chi e le date di accredito Il Portale delle Famiglie, una piattaforma integrata per la genitorialità realizzato nell'ambito delle attività progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (intervento n. 1) si arricchisce ...Quota 103 e Opzione Donna, in regione benefici per 6.600 persone. Antonio Pone (Inps Veneto): «Il segnale forte sulla rivalutazione ha ristretto molto le possibilità di forme di flessibilità» ...