Il colosso Usa Exxon fa causa all’Ue per la tassa sugli extraprofitti E ricatta | “Investiremo o meno anche in base a questo”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) IlstatunitenseMobil, seconda compagnia petrolifera privata al mondo, ha avviato unacontro l’Unione europea contestando la legittimità dellaextra profitti delle compagnie petrolifere, guadagni favoriti dalla corsa dei prezzi generatadalla guerra in Ucraina. Lo scrive il quotidiano inglese Financial Times spiegando che laè stata intentata mercoledì dalle sue filiali tedesche e olandesi presso il Tribunale europeo dei Lussemburgo. Secondoil potere di imposizione del prelievo attiene ai singoli stati e nonnel suo insieme.ha chiuso i primi 9 mesi del 2022 con profitti per 43 miliardi di dollari (40miliardi di euro), 29 miliardi in più rispetto allo ...

