Ignoffo | A Napoli sono arrivati calciatori che fanno la differenza come Osimhen Kvara e Raspadori | gli azzurri sono straripanti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Giovanni Battista, ex difensore del, attualmente allenatore, ha rilasciato un intervista a "Magazine.com", di seguito le sue parole: "Sul rendimento avuto dal, nella prima parte della stagione, ha inciso parecchio la personalità di Spalletti. Credo inoltre che abbia inciso tantissimo la continuità del lavoro.validi ed importanti che hanno fatto lae' il capocannoniere della squadra, va detto pero' che e' stato messo nelle migliori condizioni per segnare i suoi nove gol. Ritengo comunque che cielementi che potrebbero essere determinanti in chiave scudetto, ...

Napoli e Villarreal un po’ ne hanno combinate subito, altre ne hanno apparecchiate, ma le amichevoli distraggono, ci sta, a volte finiscono per giocare brutti scherzi, come racconta il Corriere dello ...Giovanni Ignoffo, ex calciatore del Napoli, ha commentato la sconfitta per 2-3 degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Partenopei battuti dal Villarreal. L'ex difensore del Napoli, Giovanni ...