Fiorentina | riecco Castrovilli | la fine di un calvario

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La Serie A è ormai di nuovo ai nastri di partenza, poco meno di due settimane e il nostro amato campionato avrà di nuovo inizio. I massimi club del palcoscenico calcistico italiano sono già pronti. Numerosi i calciatori che hanno potuto sfruttare la pausa per la Coppa del Mondo in Qatar per recuperare dai rispettivi infortuni. Tra questi, su tutti, merita menzione il rientro di Gaetano, centrocampista della, tornato in gruppo dopo più di 8 mesi di assenza.si lascia l’infortunio alle spalle Il giovane centrocampista italiano, infatti, si era infortunato il 18 aprile 2022 durante la gara contro il Venezia. Al minuto ’75 del match allora valevole per la 33esima giornata di Serie A 2021-2022, il calciatore originario di Canosa di Puglia ha iniziato il suo lunghissimo ...