(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 28 dicembre: sulla prima pagina de La Verità – buffo caso della storia quello di un quotidiano della destra che ha lo stesso nome della Pravda sovietica – il direttore Maurizio Belpietro dà vita all’capitolo della crociata contro i percettori deldi. La tesi è tutt’altro che nuova: il lavoro c’è; sono i percettori a non volerlo accettare. Stavolta la tesi si appoggia sull’ultimo rapporto Unioncamere-Anpal che, secondo quanto riporta il titolo del quotidiano, affermerebbe che “il 41% dei posti di lavoro è scoperto”. Peccato che se Belpietro avesse letto anche solo l’articolo de Il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, saprebbe che quel dato – il 41% – frutto delle dichiarazioni degli stessi imprenditori, rappresenta i casi in cui “la selezione si è rivelata più difficile del previsto”. Con tempi ...

Il Fatto Quotidiano

Le denuncia di Fratelli d'Italia La nota dell'Ama arriva dopo il duroche le opposizioni in ... che critica la gestione della municipalizzata romana, "Ama registra l'flop, si arrangia ...L'Isis ha rivendicato nelle ultime ore l'armato compiuto ieri contro la prigione di Raqqa, ... L'ultima notizia in ordine di tempo, la morte dell'leader dell'Isis, ha riacceso i ... Ennesimo attacco al reddito di cittadinanza: così si scagiona un sistema ingiusto Continua l’attacco delle forze armate russe a Kherson, contro la quale sono stati lanciati almeno 33 razzi nelle ultime 24 ore ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...